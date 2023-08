Stand: 21.08.2023 14:36 Uhr Tag des offenen Denkmals 2023 unter dem Motto "Talent Monument"

Münster ist am 10. September Gastgeber für den bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Dann feiert die Aktion der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auch ihren 30. Geburtstag. Der jährliche Tag des offenen Denkmals steht diesmal unter dem Motto "Talent Monument". Damit will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) auf einzigartige Merkmale und Qualitäten von Denkmälern hinweisen. Mehr als 5.500 Denkmale mit zahlreichen Veranstaltungen sowie über 500 Denkmal-Touren gibt es in diesem Jahr zu entdecken. Das Programm ist ab sofort im Internet freigeschaltet. | Sendebezug: | 21.08.2023 14:30 | NDR Kultur