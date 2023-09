Stand: 05.09.2023 16:05 Uhr Tag des Offenen Denkmals in MV: Mehr als 130 Einrichtungen dabei

In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich mehr als 130 Träger und Einrichtungen von Denkmalen mit unter anderem freien Eintritten, Vorträgen, Führungen und Mitmachaktionen am Tag des Offenen Denkmals am 10. September. Darunter das Traditionsschiff MS "Dresden" des Rostocker Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums. Am Freitag laden den Angaben der Veranstalter zufolge das Ostkuratorium Rostock der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) zum Eröffnungskonzert ein: Klavier- und Violinen-Talente würden im Kammermusiksaal der HMT spielen. Ein Vertreter des Fördervereins der Rostocker St. Marienkirche werde einen Überblick über die Sanierungen an der Kirche geben. Das Benefizkonzert leiste einen Beitrag zum Erhalt und zur Wiederherstellung eines historischen Wahrzeichens der Stadt, indem die Einnahmen der Rostocker Hauptkirche St. Marien zugutekommen. Sendebezug: | 05.09.2023 18:20 | NDR 1 Radio MV

