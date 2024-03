Stand: 23.03.2024 13:20 Uhr "Tag der offenen Klosterstätten" in MV

Am Sonntag nach Ostern (7. April) findet zum zweiten Mal der "Tag der offenen Klosterstätten Mecklenburg-Vorpommern" statt. Zur Eröffnung lädt der Verein "Gemeinschaft der Klosterstätten in MV" ins Kloster Ribnitz (heute Sitz des Deutschen Bernsteinmuseums) ein. Im einstigen Klarissenkloster wird in diesem Jahr das 700. Gründungsjubiläum gefeiert. Programme und Infos gibt es auf der Webseite des Vereins. | Sendebezug: 23.03.2024 13:10 | NDR Kultur