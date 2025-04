Stand: 23.04.2025 12:26 Uhr Tag der offenen Klosterstätten MV bietet Einblicke

Am kommenden Sonntag öffnen zum dritten Mal die Klosterstätten in Mecklenburg-Vorpommern ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die Aktion ermögliche es, "Altbekanntes aufs Neue zu sehen oder unvermutete Entdeckungen in Mecklenburg-Vorpommern zu machen - zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto", teilte der Verein Gemeinschaft der Klosterstätten in Mecklenburg-Vorpommern mit. Die Eröffnung ist im Rathaus von Greifswald vorgesehen. Mit "Münster ganz nah" sind auch ehemalige Dorfkirchen dabei. In einigen Klosterkirchen sind zudem kirchenmusikalische Beiträge geplant. | Sendebezug: 23.04.2025 12:45 | NDR Kultur