Stand: 25.06.2023 10:10 Uhr "Tag der Architektur": Gebäude öffnen ihre Türen für Besucher

Zum "Tag der Architektur" öffnen am Sonntag an 48 Orten in Niedersachsen und Bremen Häuser, Bauwerke und Wohnquartiere ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Insgesamt nehmen 107 Objekte an der Präsentation teil, wie die Architektenkammer Niedersachsen mitteilte. Die Palette an unterschiedlichen Häusern ist groß: Sie reicht vom Braunschweiger Justizzentrum über das Bremer Fernbusterminal bis zu einem Tiny-Hausboot auf der Ihme in Hannover, das mit Sonnenenergie fährt. Die Webseite der Aktion listet auch das Programm in anderen Bundesländern auf. | Sendebezug: | 25.06.2023 14:30 | NDR Kultur