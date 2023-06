Stand: 04.06.2023 08:12 Uhr Täglich mehr im Kulturpass: Roth erwartet deutliche Impulse

Seitdem die Plattform für den Kulturpass Mitte Mai freigeschaltet wurde, haben sich mehr als 700 Kulturanbietende registriert, so die Kulturstaatsministerin Claudia Roth gegenüber der Deutschen Presseagentur. Damit biete der Pass jetzt knapp 1,6 Millionen Kulturprodukte. Roth nennt dies einen "vielversprechenden Auftakt". Am 14. Juni soll der bundesweit geplante Pass an den Start gehen. Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, können damit zum Beispiel Kinokarten, Musikinstrumente oder Bücher im Wert von 200 Euro kaufen. Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung gilt zunächst für etwa 750.000 Jugendliche. | Sendebezug: | 04.06.2023 14:30 | NDR Kultur