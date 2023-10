Stand: 02.10.2023 16:26 Uhr Synchronsprecher Thomas Danneberg ist tot

Der Synchronsprecher und Schauspieler Thomas Danneberg starb nach Angaben aus seinem privaten Umfeld bereits am 30. September am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls. Er war unter anderem die deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta und Dan Aykroyd. Danneberg wurde 1965 entdeckt und spielte anschließend unter anderem in den Edgar Wallace-Filmen "Im Banne des Unheimlichen" und "Die blaue Hand" mit. | Sendebezug: | 02.10.2023 16:30 | NDR Kultur