Stand: 10.01.2023 20:30 Uhr Synchronsprecher Lothar Blumhagen

Der Schauspieler und Synchronsprecher Lothar Blumhagen ist tot. Er starb am Dienstag in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienkreis erfuhr. Er wurde 95 Jahre alt. Mehrere Male sprach Blumhagen die deutsche Synchronisation für Roger Moore, so etwa in der 70er-Jahre-Actionserie "Die 2" als Lord Brett Sinclair. Im oscarprämierten Medienthriller "Die Unbestechlichen" (1976) war Blumhagen im Deutschen als "Deep Throat" zu hören: ein Informant, der die US-Enthüllungsreporter Carl Bernstein und Bob Woodward in einer finsteren Tiefgarage mit Informationen versorgte, ohne je zu sehen zu sein. Weitere Synchronarbeiten lieferte Blumhagen etwa für Christopher Lee, Alan Rickman ("Tatsächlich... Liebe") und den Schweden Erland Josephson ("Szenen einer Ehe"). | Sendebezug: | 11.01.2023 06:30 | NDR Kultur