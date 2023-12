Stand: 08.12.2023 11:41 Uhr Sven Pfizenmaier mit Literaturpreis der Stadt Hannover geehrt

Sven Pfizenmaier ist mit dem "Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover" des Jahres 2023 geehrt worden. Der 1991 in Celle geborene und in Berlin lebende Schriftsteller nahm die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstagabend entgegen. Pfizenmaier wurde für seinen Roman "Draußen feiern die Leute" prämiert. In dem Roman erscheine die Landeshauptstadt als Vexierbild der Hoffnungen und Wünsche junger Menschen aus einem nahe gelegenen Dorf, begründete die Jury ihre Entscheidung. | Sendebezug: | 08.12.2023 12:35 | NDR Kultur