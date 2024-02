Stand: 11.02.2024 09:36 Uhr Suppen-Angriff auf Monet-Gemälde in Lyon

Im französischen Lyon ist ein Gemälde von Claude Monet am Sonnabend mit Suppe beworfen worden. Der Angriff auf das Bild "Le Printemps" habe sich am Nachmittag ereignet, teilte das Museum mit. Es sprach von Vandalismus und kündigte eine Klage an. Das betroffene Gemälde ist durch Glas geschützt und soll in den kommenden Tagen auf mögliche Schäden untersucht werden. Zu der Tat bekannte sich die Gruppe "Riposte Alimentaire", die für bezahlbare, nachhaltige und gesunde Lebensmittel für alle kämpft. Aktivistinnen der Gruppe hatten erst im vergangenen Monat Kürbissuppe auf die "Mona Lisa" geschleudert. | Sendebezug: | 11.02.2024 09:30 | NDR Kultur