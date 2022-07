Stand: 15.07.2022 09:11 Uhr Superstar Beyoncé postet erstes Video bei Tiktok

US-Sängerin Beyoncé hat einen Account auf der Video-Plattform Tiktok eröffnet. Als erstes Video postete die 40-Jährige eine Zusammenstellung von Clips, in denen Tiktok-User zu ihrer neuen Single "Break My Soul" tanzen und singen. "Vielen Dank für all die Liebe", schrieb Beyoncé dazu. Das soziale Netzwerk zeigte sich erfreut über den prominenten Neuzugang: "Die Königin ist da", schrieb Tiktok in den Kommentaren. Ihr siebtes Studioalbum "Renaissance" soll am 29. Juli erscheinen. Beyoncés bislang letztes Studioalbum "Lemonade" erschien 2016 und war ein weltweiter Erfolg.