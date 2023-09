Stand: 16.09.2023 07:33 Uhr Studenten-Oscars: Deutsche Regisseurin unter den Gewinnern

Die in Berlin lebende Regisseurin Tamara Denić ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Denić ist mit dem Kurzfilm "Istina (Wahrheit)", ihrem Abschlussfilm bei der Hamburg Media School, unter den Gewinnern in der Sparte "Narrative/Erzählung". Der Film dreht sich um eine Fotojournalistin, die in Belgrad von rechtsextremen Gruppierungen bedroht wird. Daraufhin flieht sie mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland, doch auch dort erlebt sie bei ihrem Einsatz in Hamburg immer stärkere Anfeindungen. Die Student Academy Awards werden am 24. Oktober in Los Angeles verliehen. | Sendebezug: | 16.09.2023 06:30 | NDR Kultur