Streitgespräch über die gescheiterte GEMA-Reform

Die geplante GEMA-Reform zur Neustrukturierung der Vergütungen ist nach zweitägiger Debatte in München gescheitert. Moritz Eggert, ein Vertreter der E-Musik und Christopher Annen, Vertreter der U-Musik diskutieren bei NDR Kultur über das Abstimmungsergebnis.

Christoph Annen, es wird keine GEMA-Reform geben - wie geht es Ihnen damit?

Christoph Annen: Ich bin ein klein wenig enttäuscht, weil ich gehofft hatte, dass wir diese Reform jetzt auf den Weg bringen. Die Umsetzung hätte sich über vier oder fünf Jahre gezogen und wir hätten noch genug Gelegenheit gehabt festzulegen, wie genau das umgesetzt werden soll. Ich akzeptiere das aber natürlich vollkommen und glaube, dass wir mit noch mehr Aufklärung und weiteren Kompromissen zu einer total guten Lösung für alle kommen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eine Änderung der Förderung brauchen, und das wird auch von allen total anerkannt. Deshalb bin ich da sehr optimistisch.

Moritz Eggert, Sie haben ordentlich Lobbyarbeit gegen diese Reform gemacht. Aber wie ist es Ihnen gelungen, die vielen Leute, die mit der sogenannten E-Musik in der Wertung gar nichts zu tun haben, zu überzeugen?

Moritz Eggert: Erstmal möchte ich sagen, dass Christoph ein supernetter Kollege ist und ich eigentlich auch ganz seiner Meinung bin, dass wir diese Reform brauchen. Es war in diesem Fall notwendig, sich dagegen zu wehren, weil die Reform in der Form, wie sie jetzt vorgelegt wurde, wahnsinnig komplex und sehr zerstörerisch für bestimmte Aspekte des zeitgenössischen und auch klassischen Musiklebens war. Und da wollten wir eine bessere Reform machen und haben deswegen auch diesen Antrag 22B gestellt, der leider auch nicht durchgekommen ist.

Der hätte den Reformprozess auf einen neuen Weg gebracht, mit verbesserten Voraussetzungen. Er hätte vielleicht sogar den Zeitplan, den sich Christoph gewünscht hätte, vielleicht erfüllt, vielleicht sogar in vier Jahren geschafft. Was bei der GEMA jetzt klar geworden ist, ist, dass es Redebedarf gibt, und das finde ich sehr wichtig. Man muss die Leute einbeziehen, um die es in so einer Reform geht, dass sich die Leute von U und E zusammensetzen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Es war unglaublich anstrengend, gegen den riesigen PR-Apparat der GEMA irgendetwas dagegenzusetzen, und wir haben alles gegeben.

In der Außendarstellung wirkte das so, als gäbe es auf der einen Seite nur serielle Reihentechnik in der E-Musik und nur Disco-Schlager auf der anderen Seite in der sogenannten Unterhaltungmusik.

Eggert: Das kam ganz bestimmt nicht von mir; so undifferenziert würde ich das nie sagen. Es gibt natürlich Kollegen, die da ein bisschen oldschool sind und sich da auch geäußert haben, zum Beispiel Helmut Lachenmann, aber das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich finde, da muss man auch in die Zukunft denken. Das wäre ganz gewiss nicht meine Absicht, dass man da so harte Grenzen aufmacht - nie und nimmer.

Christoph, was für ein Instrument würden Sie sich als Gitarrist in einer relativ erfolgreichen Indie-Band, aber auch mal in kleinen Clubs unterwegs, wünschen, das zum Beispiel dabei hilft, immer teurer werdende Touren zu finanzieren?

Annen: Da gibt es viele Dinge, die ich mir insgesamt für meinen Berufsstand wünschen würde: von einer fairen Streaming-Vergütung bis hin zu nicht abschmelzenden Kulturhaushalten. Da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Wir reden über die GEMA, und da müssen wir über eine Genre-offene Förderung sprechen. Was Moritz Eggert gerade gesagt hat, ist total wichtig: dass bei vielen aus dem E-Bereich durchgedrungen ist - und die stellen das nicht in Abrede -, dass es ganz viel förderungswürdige Musik auch abseits von E-Musik gibt: im Jazz, im Pop-Bereich, im Rock, im Rap, bei Filmmusik, dass überall Grenzen verschoben werden und dass das auch honoriert wird. Ich glaube, wenn das Instrument so geschaffen wird, dass das gewährleistet ist, dass es einen Genre-offenen Zugang gibt, dann bin ich damit sehr glücklich.

Wären Sie denn, Moritz Eggert, mit dem Genre-offenen Zugang zufrieden, denn was abgeben müssten ja die Komponisten, wenn neu verteilt wird. Es geht ja nicht ohne?

Eggert: Der Streitpunkt ist ja, dass der U-Anteil in dem Topf immer größer geworden, was aber gar nicht daran liegt, dass jetzt irgendwie die E-Musik schwächer geworden ist. Sondern das liegt daran, dass Streaming unglaublich gewachsen ist und dass die Online-Einnahmen so gewachsen sind - und dass jetzt natürlich die U-Kollegen sagen, dass sie aus diesem Teil der mehr wollen. Das kann ich in gewisser Weise verstehen. Das ist aber eben jetzt auch nicht so, dass die E-Musik da jetzt aktuell was wegnimmt. Das muss man schon mal betonen. Aber ich bin voll einverstanden mit dem, was Christoph gerade gesagt hat. Dass man einfach mal neu denken muss. Welche Musik hat das es aus welchen Gründen schwer? Und da gibt es eben viel förderungswürdiges. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen in der Sitzung, wenn man allein fünf Prozent von diesen 30 Prozent, die im Moment für diese Kulturförderung reserviert ist, für eine freie Förderung hätte, dann könnte man wirklich alles Mögliche fördern. Da könnte auch diese Leuchtturm-Förderung, die sich die GEMA davorstellt, durchaus realisiert werden.

Das wäre eine Reduzierung für E, absolut, aber das finde ich nicht schlimm. Das finde ich ziemlich okay, ehrlich gesagt sogar. Man könnte auch noch über andere Modelle nachdenken. Wie auch Christoph schon richtig gesagt hat, in Richtung Erweiterung von Musik, die es eben auch schwer hat, weil in großen Ensembles, Computerspielmusik mit großem Orchester. Und so etwas muss auch irgendwie erst einmal finanziert und organisiert werden. Das ist auch nicht unbedingt ein Selbstläufer. Also, da kann man sehr viel weiter denken, finde ich. Und das ist jetzt eigentlich im Grunde ein aufregender Prozess. Wenn man das jetzt mal beginnt und die GEMA hat Recht, dass sie diesen Paukenschlag jetzt irgendwie gesetzt hat. Es ist in der Kommunikation da sicherlich einiges schiefgelaufen. Aber das kann man ja jetzt verbessern. Manchmal muss auch ein bisschen Geschirr zerbrochen werden. Dann geht es auch wieder gut weiter.

Wie wird es jetzt weitergehen? Christoph Annen, haben Sie eine Vorstellung bekommen?

Annen: Also ich bin mir ganz sicher, dass dieser Prozess jetzt nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist, weil es natürlich so ist, dass ein großer Teil der Förderung, also der allergrößte Teil, im U-Bereich erwirtschaftet wird und dann weiterverteilt wird. Um das System zu erhalten, brauchen wir einfach eine Akzeptanz. Für diese Akzeptanz brauchen wir auch Transparenz, aber auch eine gewisse Chancengleichheit. Das ist unbestritten. Da werden sich alle für stark machen. Wir werden jetzt ein Jahr Zeit haben, um Bedenken auszuräumen. Ich glaube, es sind auch einige Bedenken und Ängste auch entstanden, die unbegründet waren und die sich nicht in dem Antragstext wiederfanden. Und dann wird das im nächsten Jahr in der Mitgliederversammlung zur Abstimmung kommen. Wie genau das jetzt aussehen wird, das ist ein Prozess von über einem Jahr. Ich glaube, darüber wird jetzt in vielen Runden gesprochen und sich ausgetauscht werden, um dann einen zustimmungsfähigen Kompromiss zu finden.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

