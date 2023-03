Stand: 28.03.2023 10:23 Uhr Störtebeker Festspiele warnen vor Ticketbetrügern

Die Störtebeker Festspiele warnen vor Ticketbetrügern. Unbekannte hätten mit gestohlenen Kreditkarten bis zu 100 Tickets der günstigsten Kategorie gekauft und würden diese nun auf der Plattform Viagogo überteuert anbieten. Die Bezahlung via Kreditkarte wurde deshalb gestoppt. Tickets können momentan nur per Überweisung bezahlt werden. Wer Tickets auf Viagogo gekauft hat, soll sich an die Polizei wenden und den Betrug anzeigen. Die Tickets wurden gesperrt, sind also ungültig.

