Stand: 17.06.2022 11:52 Uhr Störtebeker-Festspiele auf Rügen starten morgen

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause beginnt am 18. Juni die 28. Spielsaison der Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen. Die Festspiele, die die Geschichten um den Seeräuber Klaus Störtebeker aus dem 14. Jahrhundert erzählen, finden seit 1993 in den Sommermonaten auf der Ostseeinsel statt. Jährlich werden hierfür neben 20 Schauspielerinnen und Schauspielern unter anderem über 140 Statistinnen und Statisten engagiert. Das neue Stück "Im Angesicht des Wolfes" wird bis zum 10. September aufgeführt.