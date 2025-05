Stand: 15.05.2025 12:24 Uhr Stipendien für Künstler*innen in Ahrenshoop

Im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop können sich Künstler*innen aller Disziplinen austauschen und kreativ werden. Für 2026/27 werden jetzt Aufenthaltsstipendien in den Bereichen Visuelle Kunst, Medien, Literatur, Musik und Darstellende Kunst vergeben. Außerdem Stipendien für Kurator*innen und Kunstkoordinator*innen. Mit dem Förderprogramm verbunden ist ein bis zu dreimonatiger Arbeitsaufenthalt in Ahrenshoop. Zudem werden auch Stipendien im Ausland bei Partnerinstitutionen im Ostseeraum vergeben. Der Bewerbungszeitraum endet am 15. Juli. | Sendebezug: 15.05.2025 12:20 | NDR Kultur