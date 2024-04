Stand: 11.04.2024 11:40 Uhr Stimme von Anthony Perkins und Steve Martin: Sprecher Eckart Dux gestorben

Er war die deutsche Stimme von Weltstars wie Anthony Perkins, Steve Martin und Fred Astaire und wirkte auch bei "Die drei ???" und "TKKG" mit. Eckart Dux wurde 97 Jahre alt, er lebte im niedersächsischen Sassenburg bei Gifhorn. Zuvor hatte es Berichte über seinen Tod in sozialen Medien gegeben. Die markant sonore Stimme von Dux begleitet deutsche Kinogänger seit fast 80 Jahren. Er war der feste Sprecher von Anthony Perkins, zum Beispiel in dem Horror-Klassiker "Psycho" (1960), synchronisierte auch häufiger Steve Martin, etwa in "Solo für 2" (1984). | Sendebezug: | 11.04.2024 16:30 | NDR Kultur