Stand: 29.08.2022 11:52 Uhr Stiftung ruft Wettbewerb zum Westfälischen Frieden aus

Anlässlich des 375. Jahrestages der Verkündung des Westfälischen Friedens startet die Katholische Friedensstiftung erstmals einen Friedenswettbewerb. Jede und jeder ist aufgerufen, einen Beitrag rund um das Thema Frieden online einzureichen, wie die Stiftung am Montag in Hamburg mitteilte. Schirmherr ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Kooperationspartner sind unter anderem die Städte Osnabrück und Münster, das Erzbistum Hamburg, die Evangelische Kirche in Deutschland, das Islamkolleg Deutschland und jüdische Gemeinden. Beiträge können bis Februar 2023 eingereicht werden.