Stand: 03.04.2023 13:54 Uhr Stiftung lädt ein zu Fest der interkulturellen Literatur in Göttingen

Die Stiftung Niedersachsen richtet gemeinsam mit dem Literarischen Zentrum Göttingen am 21. und 22. April ein Fest der interkulturellen Literatur aus. Geplant seien vielfältige Formate, vorgetragen von prominenten Gästen, teilten die Organisatoren am Montag mit. Das Festival im Literaturhaus Göttingen wolle Reibungspunkten, Perspektiven und neuen Erzählweisen der zeitgenössischen Literatur nachspüren. Im Mittelpunkt stehen den Angaben zufolge die Stipendiaten und Stipendiatinnen des Förderprogramms "SchreibZeit". Prominente Gäste wie Jagoda Marinić, Heike Geißler, Mithu Sanyal, Saša Stanišić und Shida Bazyar seien in Lesungen, Gesprächen und Diskussionen zu erleben. | 03.04.2023 15:20 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien