Stiftung Niedersachsen fördert Comic-Künstler

Die Stiftung Niedersachsen vergibt vier "SchreibZeit"-Stipendien an Comic-Künstlerinnen und -Künstler. Joris Bas Backer, Katia Fouquet, E. S. Glenn und Oliver Grajewski bekommen je 9.000 Euro, wie die Stiftung in Hannover mitteilte. In diesem Jahr liegt der Förderschwerpunkt der "SchreibZeit"-Stipendien im Bereich Graphic Novel. Zusätzlich zum Förderbetrag beinhaltet das Stipendium eine Unterstützung durch selbstgewählte Mentoren und Netzwerk- und Austauschtreffen in der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.