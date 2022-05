Stand: 11.05.2022 08:00 Uhr Steppenwolf-Sänger John Kay bekommt Denkmal in Thüringen

Das thüringische Arnstadt setzt dem Leadsänger und Gründer der US-amerikanisch-kanadischen Rock-Band Steppenwolf ("Born to be wild") ein Denkmal. Im Beisein des 78-jährigen Musikers John Kay werde das aus schwerem Eisenblech gelaserte und bemalte Gedenkzeichen am 22. Mai eingeweiht. Aufgestellt wird es im Bereich der alten Gerberei, wo Kay nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre mit seiner Mutter lebte, wie sein Konzertveranstalter am Dienstag in Arnstadt mitteilte. Kay komme dafür anlässlich seines vermutlich letzten Europa-Konzerts zurück nach Arnstadt. Kay lebte bis 1948 in der Bach-Stadt.