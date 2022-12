Stand: 24.12.2022 10:23 Uhr Steinmeier würdigt "Geist der Humanität" der Komischen Oper Berlin

Bei einer Gala am Freitagabend in der Komischen Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Humanität als den besonderen Geist des Hauses gewürdigt. Während der Feier zum 75-jährigen Bestehen der Oper erinnerte Steinmeier an deren Anfänge im kriegszerstörten Berlin. Das Publikum sei damals nicht auf der "bloßen Suche nach Zerstreuung" gewesen. Vielmehr hätte sich in dessen Besuch eine tiefe Sehnsucht ausgedrückt, "die inmitten von Zerstörung und Verwirrung nach Orten und Stunden sucht, in denen Humanität lebendig ist." Das Haus war am 23. Dezember 1947 am Ort des ehemaligen Metropol-Theaters eröffnet worden.

