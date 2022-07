Steigende Preise und Inflation: Verzichten Sie auf Kultur? Stand: 07.07.2022 12:10 Uhr Verzicht ist aktuell ein großes Thema. Denn viele Dinge werden bei uns teurer und das zwingt viele Menschen dazu, auf einiges zu verzichten. Wie sieht es mit der Kultur aus? Beitrag anhören 3 Min

von Torben Steenbuck

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat nun herausgefunden, dass in Deutschland jeder Dritte wegen der steigenden Preise weniger Nahrungs- und Genussmittel kaufen will. Bei Menschen, die einen Nettoeinkommen von 2.000 Euro oder weniger im Monat haben, sieht sich sogar jeder Zweite aktuell gezwungen, weniger Lebensmittel zu kaufen. NDR Kultur hat deshalb versucht herauszufinden, worauf verzichtet wird. Und ob und worauf bei der Kultur verzichtet wird. Unser Reporter Torben Steenbuck hat sich dazu in Hamburg umgehört.

Kino und Konzerte: "Ist nicht mehr viel drin!"

Torben Steenbuck: Ich bin für meine Reportage ein paar Stationen mit der U-Bahn nach Hamburg Barmbek gefahren. Am Bahnhof ist viel los. Direkt am Ausgang spricht mich eine junge Frau in Kapuzenpullover und Jeansweste an. Sie heißt Maria und wirbt um Mitglieder für eine Spendenorganisation. Ich kontere mit meinem Mikrofon.

Steenbuck: Sag mal, worauf verzichtest du im Moment?

Maria: Worauf ich verzichte? Coffe to go. Ich werde mir jetzt eine Induktionsherdplatte kaufen, damit ich nicht mehr mit Gas kochen muss. Und alles andere, was gerade noch so verzichtbar ist.

Steenbuck: Wie sieht’s denn bei dir mit der Kultur aus? Inwiefern verzichtest du im Moment darauf?

Maria: Enorm. Wegen Corona war ich eh lange nicht mehr im Kino und auf Konzerten, mal tanzen gehen vielleicht, aber das war‘s dann auch schon. Ist nicht mehr viel drin tatsächlich.

Bewusster einkaufen: Sonntagsbraten statt Spontaneinkauf

Steenbuck: Ich gehe um den Bahnhof herum, auf der Rückseite, auf einem größeren Platz, findet regelmäßig ein Markt statt. Viel ist heute nicht los. Einige Menschen warten vor den Lebensmittelständen, andere sind anscheinend auf dem Heimweg. Ich spreche ein junges Pärchen an: Sein Name ist Lukas, er arbeitet als Koch, sie heißt Nina und ist bei einem Hotel angestellt. Beide kommen aus Barmbek. Die Antwort, worauf sie aktuell verzichten, kommt prompt.

Lukas: Fleisch! Ich habe für mich diese Oldschool Geschichte mit dem Sonntagsbraten wiederbelebt, also sich auch ein bisschen bewusster zu ernähren. Dadurch spart man auch ein bisschen Kohle.

Steenbuck: Wie sieht das bei dir aus?

Nina: Identisch. Dadurch, dass wir zusammen wohnen. Wir gucken bei den Lebensmittelpreisen schon jetzt genauer hin. Man plant so einen Wocheneinkauf anders, man plant intensiver und diese Spontaneinkäufe, die lässt man dann doch eher mal.

Steenbuck: Die beiden wirken recht locker, etwas nachdenklicher werden sie bei der Frage, ob und inwiefern sie bei der Kultur sparen.

Lukas: Schwierig. Eigentlich gar nicht. Ich hab nach wie vor meine Tageszeitung, die ich immer lese, da werde ich auch nicht sparen. Kino-Besuche, Theater… Da möchte ich eigentlich nicht einsparen, bin ich ganz ehrlich.

Lukas Blick wandert zu Nina.

Nina: Ich glaube man nimmt sich das jetzt erstmal so vor, dass man an diesem Punkt nicht einspare möchte. Aber ich glaube, dass man früher oder später an den Punkt kommt und überlegt, okay, man geht dieses Wochenende doch nicht ins Kino, oder das Planetarium ist jetzt doch nicht mehr drin. Es ist schwierig die Balance zu finden, das glaube ich schon. Man wird in den nächsten Monaten noch herausfinden, wie es dann am Ende des Tages aussieht.

Besucherzahlen: "Die Highlights funktionieren noch, die kleinen Sachen haben es schwer"

Ich beende meinen Rundgang über den Marktplatz an einem großen Backsteingebäude. Es ist das Kulturzentrum Zinnschmelze Barmbek. Davor stehen drei Menschen und rauchen. Eine von ihnen ist Dorothée Puschmann, die stellvertretende Geschäftsführerin der Zinnschmelze. "Worauf verzichten die Menschen im Moment?" möchte ich von ihr wissen.

Dorothée Puschmann: Auf Kultur!

Steenbuck: Inwiefern verzichten die Menschen denn auf Kultur im Moment?

Puschmann: Die Vorverkäufe finden nicht mehr statt, die Besucherzahlen sind bei Weitem nicht mit Vor-Corona-Zeiten zu vergleichen. Die großen Highlights funktionieren noch, aber kleinere Sachen haben‘s echt schwer.

Bei mir bleibt nach meinem Besuch in Barmbek ein gemischtes Gefühl hängen. Pessimismus, weil die Menschen die teuren Preise spüren und offensichtlich auch die Kultur darunter leidet. Aber auch ein Funken von Optimismus, denn auf Kultur verzichten wollen möchten die Menschen, die ich heute getroffen habe, definitiv nicht.

