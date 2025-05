"Stammheim - Zeit des Terrors": Wie Moralismus in Unmoral umschlägt Stand: 19.05.2025 15:46 Uhr Das Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors" von Niki Stein und Stefan Aust rekonstruiert sowohl den Gefängnisalltag der RAF-Terroristen als auch das Geschehen im Gerichtssaal. Im Interview spricht Aust über seinen Film. Beitrag anhören 7 Min

Vor 50 Jahren hat in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen die führenden Köpfe der Roten-Armee-Fraktion begonnen, ein Verfahren, das die Bundesrepublik nachhaltig prägen sollte. Zu diesem Jahrestag zeigt die ARD heute Abend das Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors". Kaum jemand kennt die Rote-Armee-Fraktion und die Bedeutung damals so gut wie Journalist und Autor Stefan Aust.

Weitere Informationen Mediathektipps: "Stammheim", "Time" und "Boarders" Das Doku-Drama über den RAF-Prozess läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten und steht auch in der ARD Mediathek. mehr

Herr Aust, es gibt ja schon viele Filme über die RAF und Stammheim. Warum haben Sie sich entschieden, zu diesem Jahrestag das noch mal filmisch aufzuarbeiten?

Stefan Aust: Ich habe vor 40 Jahren mit Reinhard Hauff einen Film über den Prozess gemacht, anhand der Wortprotokolle des Prozesses. Dann habe ich mit Bernd Eichinger zusammen den Kinofilm "Der Baader-Meinhof-Komplex" gemacht, was deren ganze Geschichte von der Studentenbewegung in den Terror zeigte. Das, was mir immer noch fehlte, waren die letzten Jahre im Gefängnis: wie die Gefangenen im Gefängnis sich verhalten haben, wie sie versucht haben, aus dem Gefängnis rauszukommen, wie ihre Kumpanen draußen die RAF zu ihrem eigenen Thema gemacht haben, indem sie versucht haben, die Gründergeneration aus dem Gefängnis freizupressen und dadurch ganz schreckliche Geschichten anzurichten: etwa durch die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, der 44 Tage in schrecklicher Geiselhaft gehalten und dann ermordet wurde.

Es ist eine sehr dramatische Geschichte, die wir von Stammheim aus geschildert haben. Die Basis sind ganz viele Informationen gewesen, die ich im Laufe der Jahre zusammengekramt habe. Die Dialoge im Film sind weitgehend auf der Basis von Briefen geschrieben worden, die sie sich gegenseitig geschrieben haben und dergleichen mehr. Es war der Höhepunkt des Terrorismus, aber leider nicht das Ende.

Manche beklagen, dass beim Blick auf diese Zeit häufig die Täterperspektive eingenommen wird. Was sagen Sie denen?

Aust: Nein, ich würde nicht sagen die Täterperspektive, sondern der Bericht über die Täter. Das ist ja nicht deren Perspektive. Die ARD zeigt hinterher noch eine große Dokumentation über die Opfer. Natürlich hat man sich auch mit den Opfern beschäftigt, aber in Kriminalfällen ist es natürlich so, dass die Hauptrolle die Täter spielen und das, was sie gemacht haben und wie dann im Prozess mit ihnen umgegangen worden ist, wie sie versucht haben, da rauszukommen. Das ist schon eine sehr spannende Angelegenheit. Bei den Opfern ist es meistens so: Es sind Leute, die zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind und dadurch in diese schrecklichen Sachen hineingezogen wurden.

VIDEO: Im Schatten der Mörder (29 Min)

Sie haben den Film unter anderem in den Original-Zellen gedreht - was war das für eine Atmosphäre am Set?

Aust: Das ist natürlich etwas sehr besonderes. Wir haben das für die anderen Filme immer nachgebaut. Aber wir haben hier die Möglichkeit gehabt, den Film im Hochsicherheitstrakt in Stammheim zu drehen. Die Zellen sind ja alle noch da. Sie sind zwar leer, aber aber der ganze Trakt im siebten Stock sieht natürlich noch genauso aus, wie er damals ausgesehen hat. Wir haben aufgrund von Fotos, die wir hatten, die Zellen fast genauso eingerichtet, wie sie damals gewesen sind. Das war schon etwas sehr Besonderes, in diesem Gefängnis drehen zu dürfen. Dafür sind wir denen sehr dankbar, dass sie uns das ermöglicht haben.

Es ist keine absolute Wahrheit, sondern so könnte es gewesen sein. Wie nahe kommt der Film aus Ihrer Sicht den Tatsachen?

Aust: Es ist ein Dokudrama, das heißt, die Szenen, die in dem Film gezeigt werden, sind logischerweise keine abgefilmten Dokumentarszenen, aber die Ereignisse, die sich dort abgespielt haben, das Verhältnis der Gefangenen untereinander, wie sie Ulrike Meinhof fertiggemacht haben - sie hat sich dann auch umgebracht, weil das die einzige Möglichkeit für sie war, sich aus dieser Gruppe zu befreien -, das haben wir so nachgespielt, wie man sich das in etwa vorstellen kann aufgrund der Unterlagen und Recherchen. Es kommt, glaube ich, den Ereignissen so nahe, wie man das in einem Spielfilm machen kann. Die Dialoge sind zum Beispiel zum großen Teil auf der Basis der Briefe entstanden, die sie sich geheim geschrieben haben.

Was können wir heute, 50 Jahre später, aus dieser Zeit lernen?

Aust: Wie ein übersteigerter Moralismus in eine krasse Unmoral umschlägt. Das Interessanteste, was über Terrorismus gesagt worden ist, hat der Vater von Gudrun Ensslin gesagt, und zwar bevor es richtig losging, nach den Brandstiftungen in zwei Frankfurter Kaufhäusern: Er hat von einer "ganz heiligen Selbstverwirklichung" gesprochen. Da redet ein Pfarrer über den Terrorismus seiner Tochter und spricht von einer "ganz heiligen Selbstverwirklichung" im Sinne des heiligen Menschentums. Daran wird deutlich, wie wie krass diese Moral in Unmoral umgeschlagen ist.

Das Gespräch führte Philipp Schmid.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 19.05.2025 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus Linksextremismus