Stand: 30.07.2022 09:32 Uhr Startenor Luciano Pavarotti erhält posthum Hollywood-Stern

Der 2007 gestorbene italienische Startenor Luciano Pavarotti soll posthum auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt werden. Am 24. August werde die 2730. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen mit. Als Gastredner ist der US-Dirigent James Conlon eingeladen. Cristina Pavarotti, eine von drei Töchtern des Sängers aus erster Ehe, soll für die Familie an der Zeremonie teilnehmen. Der 1935 in Modena geborene Pavarotti zählte zu den bedeutendsten Tenören des 20. Jahrhunderts.