Star Trek-Star Nichelle Nichols mit 89 Jahren gestorben

Die Rolle der Lieutenant Uhura in der Fernsehserie Star Trek machte sie berühmt. Nun ist US-Schauspielerin Nichelle Nichols im Alter von 89 Jahren verstorben. Wie ihr Sohn Kyle Johnson mitteilte, sei seine Mutter am Samstag in Silver City in New Mexico friedlich eingeschlafen. Von 1966 bis 1969 spielte Nichols die Rolle der Kommunikationsoffizierin Lieutenant Uhura. Nichols gilt als Wegbereiterin für schwarze Schauspielerinnen. Als Rekrutierungsbeauftragte bei der NASA half sie außerdem, Minderheiten und Frauen in das US-Astronautenkorps zu bringen.