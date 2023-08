Stand: 05.08.2023 07:38 Uhr Star-Sopranistin Netrebko verklagt New Yorker Metropolitan Oper

Anna Netrebko hat US-Medienberichten zufolge die New Yorker Metropolitan Oper verklagt. Sie fordert Schadenersatz in Höhe von mindestens 360.000 US-Dollar (etwa 330.000 Euro) vom Opernhaus, weil dieses die Zusammenarbeit mit der Star-Sopranistin eingestellt habe. Das berühmte Opernhaus wies die Anschuldigungen zurück. Es habe Netrebko im März 2022 nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine aufgefordert, ihre öffentliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen. Dies habe die Russin, laut der Oper, aber nicht getan. Daraufhin hätte Netrebko geplante Auftritte abgesagt. | Sendebezug: | 05.08.2023 06:30 | NDR Kultur