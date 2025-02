Stand: 22.02.2025 07:52 Uhr Star-Architektin Ghotmeh saniert das British Museum

Die Pariser Architektin Lina Ghotmeh, die auch das Hamburger MARKK-Museum neu gestalten wird, hat den Architekturwettbewerb für die Sanierung des British Museum in London gewonnen. Ghotmeh wurde in der Vergangenheit mit mehreren Preisen geehrt. Zu ihren Arbeiten gehören die kürzlich fertiggestellte Hermès Lederwerkstatt in Louviers (Normandie) und das Estnische Nationalmuseum in Tartu. Für das MARKK stehen vom Bund und der Stadt 123 Millionen Euro zur Verfügung. Die Modernisierung des Hamburger Museums soll Anfang der 2030er-Jahre abgeschlossen sein. | Sendebezug: 22.02.2025 08:00 | NDR Kultur