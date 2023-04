Stand: 25.04.2023 15:19 Uhr Stadttheater Bremerhaven inszeniert Oper "Breaking the Waves"

Das Stadttheater Bremerhaven bringt als deutsche Erstaufführung die Oper "Breaking the Waves" auf die Bühne. Die Oper basiert auf dem gleichnamigen Film des dänischen Filmregisseurs Lars von Trier aus dem Jahr 1996. Der Film erzählt die Geschichte einer tiefreligiösen Frau im Schottland der 70er-Jahre, die aufgrund einer Bitte ihres gelähmten Mannes mit anderen Männern schläft. Die amerikanische Komponistin Missy Mazzoli adaptierte den Stoff für die Opernbühne. 2016 wurde das Werk an der Philadelphia Opera uraufgeführt. Die Bremerhavener Inszenierung läuft vom 6. bis 25. Mai in sechs Vorstellungen.