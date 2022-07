Stand: 15.07.2022 15:00 Uhr Stadtmuseum Schleswig zeigt Werke von Bernhard G. Lehmann

Das Stadtmuseum Schleswig plant unter dem Titel "Change is within us" eine Ausstellung mit Gemälden, Zeichnungen, Collagen und kinetischen Objekten von Bernhard G. Lehmann. Es handele sich dabei um eine Hommage an einen kreativen, politisch denkenden Künstler, der in seinen Werken Antworten auf die Veränderungen und Ereignisse dieser Welt suchte, teilte das Museum mit. Nach einer Vernissage am Abend des 29. Juli wird die Ausstellung bis 4. September zu sehen sein.