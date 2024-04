Stand: 12.04.2024 14:52 Uhr Stadt Oldenburg schreibt Kinder- und Jugendbuchpreis aus

Die Stadt Oldenburg hat erneut ihren Kinder- und Jugendbuchpreis ausgeschrieben. Die mit 8.000 Euro dotierte Auszeichnung wird jährlich an Autor*innen und Illustrator*innen verliehen, die mit einem eigenständigen Werk zum ersten Mal an die Öffentlichkeit treten, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Bewerbungen sind bis zum 15. Juni möglich. Zu den bisherigen Träger*innen des Preises zählen unter anderen Leonie Ossowski, Mirjam Pressler und im vergangenen Jahr die Autorin Katja Brett sowie der Illustrator Gregor Bonnet. | Sendebezug: | 12.04.2024 15:50 | NDR Kultur