Stand: 10.11.2023 14:57 Uhr Stadt Hamburg verleiht zwölf Literaturpreise

Die Hamburger Kulturbehörde zeichnet zwölf Autorinnen und Autoren mit dem Hamburger Literaturpreis 2023 aus. "Buch des Jahres" ist Till Raethers Roman "Die Architektin", "Sachbuch des Jahres" Moshtari Hilals "Hässlichkeit", wie die Kulturbehörde mitteilte. Preisträger in der Kategorie Roman sind Nefeli Kavouras mit "Wann stirbt Georg" und Anselm Neft mit "Ein Nachruf auf Fukurō Hayashi". Ika Sperling erhält den Preis in der Kategorie "Comic" für "Die Lösung". Insgesamt haben sich 288 Literaturschaffende am Wettbewerb beteiligt. Die Preise werden am 4. Dezember im Literaturhaus Hamburg übergeben. | Sendebezug: | 10.11.2023 16:30 | NDR Kultur