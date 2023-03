Stand: 29.03.2023 13:38 Uhr Staatsoper Unter den Linden: Neue Spielzeit ohne Barenboim mit Netrebko

Zum ersten Mal nach mehr als 30 Jahren hat die Staatsoper unter den Linden einen Spielplan ohne Daniel Barenboim zusammengestellt. Dieser hat im Januar nach mehr als 30 Jahren den Posten als Generalmusikdirektor krankheitsbedingt aufgegeben. Vorgesehen ist er aber weiter als Dirigent von Konzerten. Als eines der Highlights freut sich Intendant Matthias Schulz am 3. Oktober auf eine neue Fassung von Giuseppe Verdis "Aida" in einer Inszenierung von Calixto Bieito. Wieder zurück auf der Staatsopernbühne ist Anna Netrebko, die 2022 Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht wie geplant in "Turandot" sang. "Anna Netrebko ist eine große Künstlerin", begründete Schulz ihre Verpflichtung nun für die Lady Macbeth in Verdis "Macbeth" im September. "Sie hat sich mit ihrem Handeln jetzt klar positioniert. Soweit es für sie möglich war, hat sie auch durchaus Farbe bekannt."

