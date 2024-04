Stand: 05.04.2024 13:46 Uhr Staatsoper Hannover: Stephan Zilias bleibt Generalmusikdirektor

Nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater bleibt Stephan Zilias in der ersten Spielzeit unter dem neuen Intendanten Bodo Busse Generalmusikdirektor an der Staatsoper Hannover. Sein Dienstvertrag wird um eine weitere Spielzeit verlängert und endet nach einer Laufzeit von dann insgesamt sechs Jahren auf Zilias' eigenen Wunsch im Sommer 2026. Bereits im kommenden Jahr tritt Bodo Busse die Nachfolge von Laura Berman an, unter deren aktuell noch laufender Intendanz Stephan Zilias 2020/21 fest an die Staatoper Hannover kam. | Sendebezug: | 05.04.2024 15:50 | NDR Kultur