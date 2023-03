Stand: 06.03.2023 15:59 Uhr Staatsoper Hamburg will 2023/24 fünf neue Produktionen zeigen

In der vorletzten Spielzeit von Opernintendant Georges Delnon und Generalmusikdirektor Kent Nagano an der Staatsoper Hamburg sollen fünf neue Produktionen auf die Bühnen kommen. Zum Auftakt Mitte September dürfen sich die Opernfreunde auf Modest P. Mussorgskys "Boris Godunow" freuen, wie die Staatsoper am Montag in Hamburg mitteilte. Auf dem Spielplan stehen als neue Produktionen zudem die Oper "Salome" als zweiter Teil einer Strauss-Trilogie, die Oper "Il trovatore" von Giuseppe Verdi, Mozarts "La clemenza di Tito" sowie "Saint François d'Assise" von Olivier Messiaen. Diese gewaltige Opernneuproduktion soll im Rahmen des Internationalen Musikfestes Hamburg in der Elbphilharmonie gezeigt werden. | 06.03.2023 15:30 | NDR 90,3