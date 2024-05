Stand: 30.05.2024 07:23 Uhr Staatsanwaltschaft: Neuer Weinstein-Prozess mit mehr Opfer-Aussagen

Bei einem neu aufgerollten Prozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein könnten nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft deutlich mehr betroffene Frauen aussagen als noch im ersten Verfahren. Das sagte die stellvertretende Staatsanwältin Nicole Blumberg bei einer Anhörung in New York. Weinstein war 2020 wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Ende April hatte ein Berufungsgericht die Verurteilung wegen Verfahrensfehlern überraschend aufgehoben. Weinstein ist aber weiter in Haft, weil er in einem anderen Strafprozess bereits zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt ist. | Sendebezug: | 30.05.2024 07:30 | NDR Kultur