Stand: 17.04.2024 13:33 Uhr Staats-Universitätsbibliothek Hamburg ersteigert Musikdokumente

In der Staats-Universitätsbibliothek Hamburg herrscht große Freude. Die Institution hat bei Auktionen in London bei den Auktionshäusern Sotheby’s und Christie's wichtige Musikdokumente ersteigert: Briefe von Johannes Brahms an den Bergedorfer Friedrich Chrysander. Dabei seien auch Original-Noten von Friedrich Händel mit Chören aus seinem weltberühmten Messias - das Stück mit dem Halleluja, sagt Mirjam Beier von der Staatsbibliothek. Bei den beiden Neuerwerbungen für die Musiksammlung handelt es sich um einen um eine Musikhandschrift mit den Chören aus Händels berühmten Oratorium Messfeier - mit den Texten in einer bisher unbekannten deutschen Übersetzung und zum anderen um Autografe Briefe und Postkarten von Johannes Brahms an Friedrich Chrysander. | Sendebezug: | 17.04.2024 19:00 | NDR 90,3