Sportfreunde Stiller und Deichkind bei "Jamel rockt den Förster" Stand: 14.08.2022 07:50 Uhr Das Festival "Jamel rockt den Förster" ist am Samstagabend mit den Auftritten der Bands Sportfreunde Stiller und Deichkind zu Ende gegangen. Rund 2.500 Gäste kamen den Veranstaltern zufolge in diesem Jahr. Etwa 3.500 Tickets waren angeboten worden.

Veranstalterin Birgit Lohmeyer zeigte sich dennoch zufrieden nach der 15. Ausgabe: "Wir sehen mit Stolz und großer Freude zurück auf unser überaus erfolgreiches Jubiläumsfestival", sagte sie. Zusammen mit ihrem Mann Horst Lohmeyer organisiert sie das Festival seit 2007, um sich gegen die starke rechte Szene in Jamel einzusetzen. Das Paar lebt in dem kleinen Ort bei Wismar.

Sportfreunde Stiller: Zeichen gegen Rechts mit Festivalauftritt

Für Rüdiger Lindhof von den Sportfreunden Stiller war der Auftritt ein "großartiger Anlass, um zu zeigen, wo man steht". Er bezeichnete das zweitägige Festival, das ein Zeichen gegen Rechts setzen soll, als symbolisch für "für politisches Engagement, demokratisches Denken und Haltung".

Weitere Informationen "Jamel rockt den Förster": 15. Ausgabe des Festivals gegen Hass 2007 haben Birgit und Horst Lohmeyer das Festival für eine demokratische, offene Gesellschaft auf die Beine gestellt - mittlerweile zum 15. Mal. mehr

Lineup traditionell vorher geheim

Bundesweit bekannt ist das Festival seit dem Auftritt der Toten Hosen im Jahr 2015, an den sich zahlreiche Besuche namhafter Künstler anschlossen. Um den Zuschauerandrang dennoch in Grenzen zu halten, bleibt das Lineup traditionell bis zum Start geheim. Am Freitag standen unter anderem Indierocker Thees Uhlmann und die Thrash-Metal-Band Kreator auf der Bühne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.08.2022 | 13:00 Uhr