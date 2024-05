Stand: 19.05.2024 10:46 Uhr Spielfilm "So gut wie nichts" gewinnt Neiße Filmfestival

Der polnische Spielfilm "Tyle co nic" (So gut wie nichts) hat am Samstagabend in Görlitz den Hauptpreis beim 21. Neiße Filmfestival gewonnen. Die Arbeit von Regisseur Grzegorz Debowski wurde mit dem mit 10.000 Euro dotierten "Neiße-Fisch: Bester Spielfilm" ausgezeichnet. Auch deutsche Produktionen räumten ab: Der Preis für den besten Kurzfilm ging an "The Silence of 600 Million results" von Sophie Lahusen. Außerdem holten "Rohbau" von Tuna Kaptan und der Dokumentarfilm "Echoes from Borderland" von Lara Milena Brose die Publikumspreise. Beim Neiße Filmfestival im Dreiländereck Sachsen, Tschechien und Polen wurden seit Dienstag rund 90 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. | Sendebezug: | 19.05.2024 10:50 | NDR Kultur