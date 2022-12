Stand: 19.12.2022 10:44 Uhr "Spiegel"-Reporterin Marie-Luise Scherer gestorben

Die frühere "Spiegel"-Reporterin Marie-Luise Scherer ist tot. Sie starb am Wochenende im Alter von 84 Jahren, wie das Nachrichtenmagazin unter Berufung aus Scherers Umfeld berichtete. Scherer schrieb von 1974 bis 1998 für den "Spiegel". Sie porträtierte beispielsweise eine Alkoholikerin, die Familie eines Fixers in Berlin oder New Yorker Kaufhäuser zur Vorweihnachtszeit. Für ihre Texte wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt sie den Heinrich-Mann-Preis und zweimal den Egon-Erwin-Kisch-Preis. Scherer, geboren 1938 in Saarbrücken, lebte seit Jahrzehnten in einem Dorf in Niedersachsen. | 19.12.2022 07.10 Uhr | NDR Kultur