Stand: 14.06.2023 15:41 Uhr "Spider Man" und "Daredevil"-Zeichner John Romita ist tot

Der für die "Spider-Man"-Comics bekannte US-Zeichner John Romita Sr. ist tot. Der Comic-Künstler starb bereits am Montag im Alter von 93 Jahren, wie sein Sohn John Romita Jr. auf der Online-Plattform Instagram mitteilte. Der 1930 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Romita Sr. hatte mit der Marvel-Legende Stan Lee zusammengearbeitet, der "Spider-Man" zusammen mit Stephen Ditko entwickelt hatte. Romita Sr. zeichnete auch Comic-Bücher mit dem Marvel-Charakter "Daredevil". 2002 sagte er in einem Interview, er habe sich selbst nie als "echten Schöpfer" von Figuren angesehen. "Aber ich hatte immer die Fähigkeit, die Geschichten von anderen, die Figuren von anderen zu verbessern. Und ich denke, damit habe ich 50 Jahre lang meinen Lebensunterhalt bestritten." Die "Spider-Man"-Erfinder Lee und Ditko verstarben beide im Jahr 2018 im Alter von 95 und 90 Jahren.

