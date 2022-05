Stand: 08.05.2022 10:33 Uhr Spende statt Eintritt - Benefiztag der Hamburger Museen

Die Hamburger Museen veranstalten am heutigen Sonntag einen gemeinsamen Benefiztag für die Ukraine. Dabei soll statt Eintritt eine Spende für die Ukraine gezahlt werden. Sämtliche Erlöse des Benefiztages gehen direkt an die kooperierenden Hilfsorganisationen Hanseatic Help, das Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine und den Verein MenscHHamburg. Damit wollen die Hamburger Museen auch ein Zeichen für Solidarität und den globalen Frieden setzen: Am 8. Mai jährt sich der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 77. Mal.