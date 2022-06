Stand: 02.06.2022 08:10 Uhr Spanischer Dramatiker Juan Mayorga erhält Asturien-Preis 2022

Der spanische Dramatiker Juan Mayorga erhält dieses Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Literatur. Der 57 Jahre alte Theater-Autor und Regisseur habe sich gegen 41 Kandidaten aus 19 Ländern durchgesetzt, teilte die Jury der Stiftung Fundación Princesa de Asturias bei der Bekanntgabe des Siegers am Mittwoch in Oviedo mit. Der Philosoph und Mathematiker hat unter anderem in Münster und Berlin studiert. Seine Bühnenstücke wurden oft übersetzt, auch ins Deutsche ("Darwins Schildkröte", "Der Junge aus der letzten Reihe"), und in vielen Ländern aufgeführt.