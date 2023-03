Stand: 28.03.2023 12:31 Uhr Sotheby's versteigert Werke von Gerhard Richter und Jonathan Meese

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert am Mittwoch in Köln mehrere Werke zeitgenössischer Künstler. Darunter ein Werk Gerhard Richters, das auf 70.000 bis 90.000 Euro geschätzt wird. Auch "Milchfräulein Brigittera Stalinz" des Lübecker Künstlers Jonathan Meese kommt unter den Hammer. Gerhard Richters Kunst ist ab Freitag auch in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Dann startet die Ausstellung "Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin", die knapp 90 Arbeiten des Künstlers aus mehreren Schaffensphasen zeigt.

