Stand: 08.04.2022 07:19 Uhr "Sopranos" und "Seinfeld"-Schauspielerin Rae Allen ist tot

"Remington Steele", "Seinfeld", "Grey’s Anatomy" und "Die Sopranos": In all diesen Serien hat Rae Allen mitgespielt. Nun ist die US-Schauspielerin im Schlaf gestorben. Die 1926 in New York als Raffaella Julia Theresa Abruzzo geborene Schauspielerin begann ihre Karriere auf Theaterbühnen. Sie wurde unter anderem mit einem Tony-Theaterpreis ausgezeichnet. Dann kamen die Angebote für Film und Serien. Sie spielte etwa die Tante Quintina Blundetto in der Mafia-Serie "Die Sopranos".