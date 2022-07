Stand: 09.07.2022 06:52 Uhr "Sopranos"-Schauspieler Tony Sirico gestorben

Der amerikanische Schauspieler Tony Sirico, der vielen Fans der Mafiaserie "Die Sopranos" bekannt sein dürfte, ist tot. Er sei am Freitag in einem Pflegeheim im US-Staat Florida gestorben, heißt es. Die Todesursache sei noch nicht bekannt. Sirico habe aber seit mehreren Jahren an Demenz gelitten. In den "Sopranos" spielte Sirico zwischen 1999 und 2007 den Mafioso Paulie "Walnuts" Gualtieri - einen liebevollen, aber brutalen Verbrecher. Außerdem war er in Martin Scorseses Mafia-Drama "GoodFellas" zu sehen, sowie in einigen Nebenrollen in Filmen von Woody Allen. Tony Sirico wurde 79 Jahre alt.