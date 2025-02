Stand: 06.02.2025 18:42 Uhr Sopranistin Sämann erhält Preis der Europäischen Kirchenmusik

Die Sopranistin Gerlinde Sämann wird mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik ausgezeichnet. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehre die gebürtige Nürnbergerin für ihren außergewöhnlichen Beitrag zur Pflege und Interpretation geistlicher Musik, insbesondere der Werke Johann Sebastian Bachs, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und soll am 31. Juli in der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd überreicht werden. | Sendebezug: 06.02.2025 14:40 | NDR Kultur