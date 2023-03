Sopranistin Kathrin Lorenzen gewinnt Telemann-Wettbewerb Stand: 19.03.2023 15:47 Uhr Kathrin Lorenzen hat beim Internationalen Telemann-Wettbewerb den 1. Preis der Mitteldeutschen Barockmusik gewonnen. Die Sopranistin setzte sich gegen 26 Kandidaten aus Deutschland, aber auch Teilnehmern aus Dänemark, Frankreich, Japan und Mexiko durch.

In der Finalrunde trat Lorenzen mit dem Leipziger Barockorchester auf. Sie überzeugte mit zwei Opern-Arien von Telemann, einem Ausschnitt aus seiner Brockes-Passion und Händels "Lascia ch'io pianga".

Ihre ersten musikalischen Schritte machte sie in Schleswig-Holstein - unter anderem am Flensburger Bachchor und am Gymnasium in Sattrup. Mit 17 begann sie mit professionellem Gesangsunterricht in Schleswig. Zum Studium ging sie später nach Leipzig. Mittlerweile singt sie in Stockholm für den Schwedischen Rundfunkchor. "Wir haben 50 Prozent Anstellung - und damit ein wenig Sicherheit. Und die anderen 50 Prozent nutze ich als Solistin", erzählt sie im Interview mit NDR Kultur.

"Telemann zeichnet die Nähe zum Text aus"

Ziel des Telemann-Wettbewerbs ist es, das Erbe des Barock-Komponisten und seiner Zeitgenossen zu pflegen. "Telemann zeichnet vor allem die Nähe zum Text aus, finde ich", sagte die Gewinnerin nach dem Wettbewerb. "Das ist mir auch in der Woche aufgefallen, dass man sehr auf die Texte acht geben muss und die Ausdeutung in der Musik hervorbringen darf."

Telemann-Preisträgerin Kathrin Lorenzen im Interview

NDR Kultur-Moderatorin Eva Schramm hat mit Kathrin Lorenzen, der Gewinnerin des Telemann-Wettbewerbs, gesprochen und ihr erst einmal herzlich gratuliert.

