Stand: 19.03.2023 12:37 Uhr Sopranistin Kathrin Lorenzen gewinnt Telemann-Wettbewerb

Die Sopranistin Kathrin Lorenzen hat beim Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg den Preis der Mitteldeutschen Barockmusik gewonnen. In der Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann wurde der Gesangswettbewerb in drei öffentlichen Runden ausgetragen. Die Finalrunde war am Sonnabend. 26 Kandidaten kamen aus Deutschland, es sind aber auch Teilnehmer aus Dänemark, Frankreich, Japan und Mexiko dabei - alle sind Absolventen internatonal renommierter Musikhochschulen. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Erbe Telemanns und seiner Zeitgenossen zu pflegen.

| Sendebezug: | 01.01.2023 06:30 | NDR Kultur