Stand: 08.02.2024 20:00 Uhr Sonderschau in Hannover zu Paula Modersohn-Becker verlängert

20.000 Kunstinteressierte haben bisher die Sonderausstellung "Ich werde noch etwas" über die Malerin Paula Modersohn-Becker im Landesmuseum in Hannover gesehen. Anlässlich des Publikumserfolgs und des 148. Geburtstags der Worpsweder Künstlerin verlängert das Museum diese bis zum 20. Oktober 2024, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Modersohn-Becker wurde am 8. Februar 1876 in Dresden geboren. "Diese herausragende Künstlerin ist ein Vorbild für viele Frauen", sagte Museumsdirektorin Katja Lembke. Die Sonderschau präsentiere erstmals alle 39 in Hannover verwahrten Werke der weltbekannten Künstlerin in einer Ausstellung. | Sendebezug: | 08.02.2024 20:15 | NDR 1 Niedersachsen